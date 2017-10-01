МИД Украины прореагировал на акцию по самоопределению для Закарпатья

Министерство иностранных дел Украины будет "решительно" протестовать в связи с проходящей в Будапеште под посольством Украины в Венгрии акцией сторонников "Самоопределения для Закарпатья". Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев.

"Кажется, что Будапешт, несмотря на наш для многих обозревателей слишком конструктивный дипломатический подход, откровенно заигрывается. Будем решительно протестовать и ожидаем, что власти Венгрии безотлагательно отгородятся от этих позорных призывов", – говорится в сообщении.

Сейчас в Будапеште под посольством Украины в Венгрии проходит акция "Самоопределение для Закарпатья". Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп рассказала, что на футболке одного из участников акции написано "Закарпатье по закону принадлежит Венгрии. Самоопределение для всех угнетенных наций, вынужденных жить в Украине". На митинг принесли официальный флаг каталонской автономии.

Как ранее сообщалось, 11 октября МИД Украины получил уведомление от венгерских коллег о готовящейся акции "Самоопределение для Закарпатья". Украинская сторона в связи с этим направила в Будапешт ноту протеста.

Ранее сообщалось, что Венгрия потребовала пересмотра Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС из-за закона об образовании.