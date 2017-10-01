Порошенко: Украина обязательно станет членом НАТО

Президент Петр Порошенко уверен, что Украина станет членом НАТО. "Нет сомнений, что среди этих не по возрасту возмужалых подростков стоят будущие офицеры и генералы, послы и министры... Возможно, будущий президент. И возможно даже - генеральный секретарь НАТО, потому что Украина обязательно станет членом Альянса", - сказал Порошенко в ходе церемонии провозглашения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея им. Ивана Богуна в субботу в Киеве. Текст выступления доступен на сайте президента.

Напомним, в июле Порошенко подписал закон о курсе на членство в НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, у Украины есть механизмы для приближения к НАТО, хотя внутри блока по этому поводу есть дискуссии.

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