Мадьярский конфуз ВИДЕО

«Весь мир Кремль, а люди в нем агенты»

народная мудрость

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом он заявил во время встречи с руководителями организаций закарпатских венгров и руководителями исторических церквей в Ужгороде, сообщает «Радио Свобода».

Как известно, глава МИД Венгрии Петер Сиярто побывал на Закарпатье и встретился с украинскими венграми, но отказался от предложений о встрече со стороны украинского коллеги Павла Климкина. Экспертное сообщество сразу задалось вопросом: Тут одно из двух – либо он не считает Климкина венгром, либо – коллегой?

А еще, как назло, подлил масла в огонь генсек Совета Европы Торбьерн Ягланд заявив, что подписание президентом Петром Порошенко нового закона об образовании создает в Украине наименее благоприятные условия для того, чтобы национальные меньшинства учились на родном языке.

Робкие попытки украинского МИДа потушить венгерский кризис привели к противоположному результату. Тут еще и румынский президент, по этой же причине, отменил свой визит в Киев.

А всему виной украинские патриотичные законодатели, которые как всегда, нагадили на видном месте, приняв в сентябре сего года, в приступе реформаторского экстаза, феерический закон об образовании, суть которого сводится к следующему: украинцам фундаментальное образование ни к чему. Это пережиток «совка». Главное, чтобы образование было расово правильным, то есть, чтобы могли ставить крестик в нужном месте и готовиться к почетной работе на польских плантациях.

Петеру Сиярто показалось мало публично плюнуть в доброе лицо Климкина, с которого никогда не сходит подозрительная улыбка, венгерский министр заявил, что Будапешт уже в следующий понедельник инициирует в Люксембурге на встрече глав внешнеполитических ведомств ЕС, пересмотр соглашения между Украиной и Евросоюзом об ассоциации.

Русскоязычным украинцам, которых в стране более 70%, запрещено высказываться в пользу защиты своего конституционного права на родной язык, их сразу же объявят «пособниками агрессора» с соответствующими последствиями. Поэтому остается уповать на несогласных соседей, готовых оказывать международное давление на «колыбель культуры».

Теперешняя власть, состоящая из пиар-менеджеров низового звена и действующая как пиар-менеджеры недоучки, рассказывала «злочинной панде», что те, дескать, ничего не смыслят в информационных взаимоотношениях с обществом. Но их собственная тактика принятия бездарных законов без общественного обсуждения, да еще и сопровождаемая оскорблениями, не принявших их соседей, почему-то выглядит еще хуже.