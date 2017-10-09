«Молодежь за мир»: одесские студенты приняли участие в проекте ООН

Несмотря на высокие темпы роста благосостояния населения планеты и значимые успехи современной дипломатии, в XXI столетии в мире продолжает быть актуальной старая как свет угроза войн и вооружённых конфликтов. Современные виды оружия достигли небывалой смертоносной силы и в случае войны способны уничтожить жизнь на планете. А поэтому перед всем мировым сообществом стоит важнейшая задача поиска мирных путей урегулирования возникающих между странами конфликтов и предотвращения вооружённых столкновений. И важная роль в этом эпохальном процессе должна принадлежать молодёжи как самой передовой и активной части современного общества. Организация Объединённых Наций проводит массу различных мероприятий, которые призваны поощрять молодых людей участвовать в решении глобальных проблем человечества. Одним из таких мероприятий является Международная юридическая олимпиада «Молодежь за мир», которая проводится по инициативе Организации Объединенных Наций «Академическое влияние» и входит в тройку самых престижных европейских конкурсов по международному праву. «International Law Competition "Youth for Peace" – это уникальный ежегодный проект, не имеющий аналогов в Восточной Европе и СНГ, и входящий в тройку престижных европейских конкурсов по международному праву. Олимпиада является неполитическим мероприятием, собирающим под своей эгидой лучших студентов-юристов со всего мира.

В этом году в Минске (Республика Беларусь) состоялась уже 12-ая по счёту Международная юридическая олимпиада «Молодежь за мир», в ней приняли участие студенты и эксперты в области международного права из 10 стран: Великобритании, Испании, Нидерландов, Франции, Казахстана, Молдовы, Армении, Украины, Российской Федерации и Республики Беларусь. В своём знании международного права состязались 11 команд студентов-юристов, которые представляли ведущие вузы своих стран. Участие в Олимпиаде приняла и команда Национального университета «Одесская юридическая академия» в составе студентки 5 курса факультета международно-правовых отношений Божаткиной Елизаветы, студента 5 курса Института уголовной юстиции Дмитрия Петрикеева и студента 4 курса факультета международно-правовых отношений Посметного Никиты.

Всем участникам олимпиады необходимо было продемонстрировать высокие знание в области международного гуманитарного права, международного публичного права и права прав человека, а также уметь приспосабливаться к изменениям окружающей обстановки. Олимпиада моделирует практические ситуации, возникающие во время вооруженных конфликтов. Благодаря знаниям, полученным у нашемуниверситете, в области международного гуманитарного права мы смогли справиться со всеми заданиями, представленными на олимпиаде,

— рассказала участница Международной юридической олимпиады «Молодёжь за мир» Елизавета Божаткина.

В качестве членов жюри олимпиады выступают ведущие мировые эксперты по международному праву. Также ежегодно Международный университет «МИТСО» проводит циклы открытых лекций ведущих специалистов в сфере международного права.

Кроме формальных мероприятий для знакомства с культурой и историей Беларуси, углубления межнационального диалога и сотрудничества для участников и судей конкурса был организован Вечер национальных культур, на котором команды смогли презентовать свои страны и учебные заведения.

Международная юридическая олимпиада «Молодежь за мир» является неполитическим мероприятием и объединяет институты высшего образования с ООН с целью активной поддержки десяти всемирно признанных принципов, касающихся прав человека, грамотности, устойчивого развития и разрешения конфликтов.

Основная цель олимпиады – распространять среди молодежи идеи толерантности и ведения межкультурного диалога, демонстрировать важность мирного сосуществования наций.

Участие в олимпиаде приносит будущим юристам ценный международный опыт и предоставляет широкие исследовательские возможности. В частности, выпускница Одесской Юракадемии Надежда Вязанкина, которая будучи студенткой, также участвовала в Международной юридической олимпиаде «Молодежь за мир» продолжила заниматься исследованиями в сфере международного права и на сегодняшний день является сотрудником Института Европы Цюрихского университета.