В районном центре «смыло» отремонтированную дорогу

Дождь практически уничтожил дорогу в центре Рени.

Причем, как сообщает ИА «Трасса-95», эта дорога была капитально отремонтирована менее месяца назад. Причем ремонт обошелся областному бюджету почто в полтора миллиона гривен.

По мнению руководства мэрии, причиной разрушения покрытия стало то, что, в ходе ремонтных работ «…не было проведено укрепление грунта. В результате, когда пошел дождь, грунт просел, и вода стала попадать под асфальтовое покрытие, из-за чего в ряде мест покрытие просто провалилось!»

Поэтому, по мнению мэрии, подрядчик/проводивший ремонт, должен ликвидировать последствия за свой счет.