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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Подозреваемые в покушении на заместителя председателя облсовета отправлены «под замок»

Категория: Новости


Подозреваемые в покушении на заместителя председателя облсовета отправлены «под замок»

Приморский суд избрал для задержанных по обвинению в покушении на Олега Радковского меру пресечения в виде содержания под стражей.

В результате оба задержанных прямо из зала суда отправлены в СИЗО.

Напомним, что по данному делу пока проходят только двое молодых людей – двадцати трех и двадцати семи лет, которые обвиняются в том, что 4 октября на Греческой совершили четыре выстрела в заместителя председателя областного совета Олега Радковского.

Из них три попали в цель, ранив политика в спину, руку и ногу.

Отметим, что правоохранители сразу же заявили о раскрытии преступления, хотя не предоставили никакой информации о заказчиках данного преступления.



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