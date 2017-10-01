Подозреваемые в покушении на заместителя председателя облсовета отправлены «под замок»

Приморский суд избрал для задержанных по обвинению в покушении на Олега Радковского меру пресечения в виде содержания под стражей.

В результате оба задержанных прямо из зала суда отправлены в СИЗО.

Напомним, что по данному делу пока проходят только двое молодых людей – двадцати трех и двадцати семи лет, которые обвиняются в том, что 4 октября на Греческой совершили четыре выстрела в заместителя председателя областного совета Олега Радковского.

Из них три попали в цель, ранив политика в спину, руку и ногу.

Отметим, что правоохранители сразу же заявили о раскрытии преступления, хотя не предоставили никакой информации о заказчиках данного преступления.