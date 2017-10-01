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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Польша отказывается от кредитной помощи МВФ

Категория: Новости

Польша отказывается от кредитной помощи МВФ

Польша отказывается от 9,2 млрд долларов кредита от Международного валютного фонда. Об этом сообщил министр финансов Польши Матеуш Моравецкий, передает УНН со ссылкой на сообщение польского Минфина в Twitter.

«Мы отказываемся от кредитной линии в сумме 9,2 млрд долларов США. Экономика Польши находится в таком хорошем состоянии, что мы можем это сделать», - рассказал М. Моравецкий.

По данным Reuters, в январе-августе профицит госбюджета Польши достиг 4,9 млрд злотых (1,36 млрд долларов США). Кроме того, резко выросли поступления от налога на добавленную стоимость. Экономический рост за этот период составил 4%.

 



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