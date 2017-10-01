Стартовал отопительный сезон: в Кабмине рассказали о ситуации с ценами 

Отмечается, что в случае понижения температуры в помещениях до 16 градусов к отоплению подключат социальные объекты – школы, детсады, больницы. Жилой фонд будет подключен при температуре ниже 8 градусов в течение трех суток.

Как подчеркивал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, Украина впервые за последние годы полностью готова к отопительному сезону – запасы топлива созданы. По данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, по состоянию на сентябрь в подземных хранилищах находится 14,8 млрд кубометров природного газа, что на 2,3 млрд больше прошлого года. Запасы угля – 1 980,5 тыс. тонн, что на 568,3 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя.

Вместе с тем, в правительстве подчеркивают, что обеспечение потребителей теплом и горячим водоснабжением – прямая и полная ответственность местной власти, так же, как и формирование тарифов за потребленные энергоносители. Однако Владимир Гройсман неоднократно подчеркивал, что оснований для повышения цены на газ в Украине пока нет. Именно поэтому на местах нельзя допустить роста цен на тепло и горячую воду.

"Рассчитываю, что местные руководители ответственно отнесутся к этому и не позволят себе никаких повышений", – сказал премьер.

Как рассказывал мэр столицы Виталий Кличко, запустить систему отопления для подачи тепла в дома киевлян планируют с 16 октября.

Напомним, запуск тепла в жилые дома в Киеве будет происходить в течение 7-10 дней. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Пантелеев напомнил, что с 9 октября в столице начали подачу теплоносителя в больницы, детские сады и школы. Подключение этих учреждений осуществляется по заявкам их администраций.

источник