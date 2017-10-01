Судьба Дома Руссова одесситам «до фонаря»?

На сайте Президента Украины зарегистрирована петиция с просьбой спасти Дом Руссова.

Как отметил автор Марат Якубов, «…нас возмущает безразличие и попустительство государственных органов культурного наследия!» По его словам, достаточно сказать, что в профильном министерстве закрывают глаза даже на неоднократные сообщения граждан о том, что в государственном реестре памятников культуры в наименовании дома Руссова допущена ошибка.

При этом Дом Руссова находится на грани окончательного разрушения. Только за последний год дом неоднократно горел. Последний пожар произошел 30 сентября.

Отметим, однако, что для того, чтобы петиция была рассмотрена Президентом, необходимо, чтобы под не подписались не менее двадцать пять тысяч человек. А обращение о спасении Дома Руссова собрало пока менее двух десятков подписей.