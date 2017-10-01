Украина - единственная в Европе страна, территория которой ежегодно увеличивается. Причем естественным образом

Как сообщает «ТСН», причиной тому является обмеление Дуная, который постепенно открывает новые участки суши.

Таким образом, украинская территория в дельте Дуная ежегодно «прирастает» на пару-тройку гектаров. По мнению экологов, это связано, в первую очередь, с намыванием рекой огромного количества ила.

Однако, этот процесс приносит Украине куда больше вреда, чем пользы.

Ведь река стремительно мелеет. По наблюдениям жителей, скажем, «Украинской Венеции» - города Вилково, там, где еще несколько лет назад ходили корабли, теперь может пройти разве что весельная лодка.