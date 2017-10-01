Для реализации планов проведения дорожных работ Украине не хватает средств

По информации известного бизнесмена и политика Евгения Червоненко. Именно такое объяснение дает руководство министерства инфраструктуры.

Так, по его словам, вместо запланированных до конца года тридцати пяти миллионов гривен поступило только двадцать. В результате в самом лучшем случаев вместо 2,5 тысяч квадратных метров дорожного покрытия смогут заменить менее 2 тысяч.

При этом, по мнению экспертов «Укравтодора», для того, чтобы хотя бы в обозримом будущем привести дорожную сеть страны в порядок, необходимо, по меньшей мере, по шестьдесят миллиардов гривен в год.

Впрочем, по мнению Евгения Червоненко, проблема заключается не столько в нехватке средств, столько в непрозрачности и «непробиваемости» отечественного «дорожно-ремонтного рынка».

«В то время, как, скажем, в Казахстане на этом рынке занято более сорока компаний, в весьма далеком от демократии Азербайджана более тридцати. А у нас всего четыре!»

По его словам, других просто не пускают и при помощи коррупционных схем выдавливают с рынка.

«Именно поэтому стоимость работ у нас чуть не вдвое выше, а качество такое, что почти сразу после сдачи с эксплуатацию дорога уже требует ремонта!»