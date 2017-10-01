В Одессе прошел марш в защиту животных

Около трехсот неравнодушных горожан прошли по центру города в рамках всеукраинской акции в защиту животных.

Причем в данном случае речь шла не только о бродячих, но и о диких животных. Например, о лосях, на которых вновь разрешили охоту.

Кроме того, активистов возмутило использование животных в цирке, что уже запрещено во многих странах мира.

Люди шли с наглядной агитацией в виде плакатов – «Одесса без жестокости», «Убей зверя не в лесу, а в себе» и т.п.

Отметим, что аналогичные марши прошли в восемнадцати городах страны.