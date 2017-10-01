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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Попытка суицида на этапе - реальность или фарс?

Категория: Новости


Попытка суицида на этапе - реальность или фарс?

Один из заключенных, этапированных из Одессы в Запорожье «по пути» попытался покончить с собой.

По информации «Альянса украинского единства», он порезал себе живот и шею.

Правда, раны оказались неглубокими и его без особых усилий «залатали» медики. По дошедшей до нашего корреспондента информации, фигурант объяснил свои действия  протестом против избиений конвоем.

Отметим, однако, что, судя по характеру и глубине нанесенных ран, лишать себя жизни он явно не намеревался. И совершенное им действие носило сугубо декларативную цель.

Как, впрочем, это и имеет место быть в подавляющем большинстве аналогичных случаев.



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