Под входом в Воронцовский дворец реставраторы обнаружили тайное подземелье

В ходе раскопок и реставрационных работ под Воронцовским дворцом обнаружили тайное подземелье

Об этом информагентству УНН сообщил архитектор-реставратор Анатолий Изотов.

По его словам, подземелье не зафиксировано ни на одной схеме комплекса и состоит из двух небольших комнат.

«Первая комната соединялась раньше с подвалом под Турецким залом, вторая, вероятно, является частью подземного хода, ведущего из хозяйственного корпуса во дворец. Высота помещения — около трёх метров. Но сегодня этот проход заложен», — отметил реставратор.

Напомним, что ранее во время гидроизоляции фундамента Воронцовской колоннады были обнаружены две аллеи, которые вели от Воронцовского дворца к колоннаде. Кроме того, специалисты раскопали остатки полукруглых ступеней, уровень которых значительно ниже основания бельведера — вполне возможно, что у подножия колоннады располагался амфитеатр.

Ранее сообщалось также, что городская власть планирует вернуть исторический облик комплексу и прилегающим к нему территориям, чтобы воссоздать исторического памятника на момент проживания в нём князя Михаила Воронцова.