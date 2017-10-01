Полиция озвучила основную версию мотивов покушения на Олега Радковского: бизнес-интересы

«Уже можно сказать, что покушение на убийство было совершено исключительно из–за бизнес-интересов», — написал замглавы украинской полиции Вячеслав Аброськин на своей страничке в Facebook относительно мотивов покушения на заместителя председателя Одесского облсовета Олега Радковского.

Напомним, в Олега Радковского стреляли 4 октября на улице Греческой. Политик получил ранения спины и руки, не угрожавшие его жизни.

13 октября подозреваемые в покушении были задержаны. Ими оказались 23-летний житель Одессы и 27-летний житель Херсонской области. По месту их проживания, в принадлежащем им транспорте, а также в гаражах, офисах и помещениях, которые использовали злоумышленники, силовики провели более 30 обысков. В результате было изъято 10 единиц огнестрельного и 7 единиц травматического оружия, более 600 патронов различного калибра, 17 средств связи, маски и комплекты одежды сотрудников полиции, автомобильные госномера и более 30 граммов наркотического вещества.

По информации издания «Страна.ua», злоумышленники принадлежали к банде криминального авторитета из Ильичёвска (переименован в Черноморск) по кличке «Атлет».