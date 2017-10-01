Серьезный пожар вспыхнул ночью в «высотке» на поселке Котовского

Около 23 часов 30 минут по линии «101» поступило сигнал о возгорании на балконе квартиры, расположенной на седьмом этаже шестнадцатиэтажного дома на проспекте Добровольского.

Первые пожарные экипажи прибыли на место уже через десять минут. По прибытии было установлено, что огонь уже распространился на квартиру и есть опасность его дальнейшего распространения. Поэтому жителей прилегающих квартир эвакуировали по маршевым лестницам.

Пожар был потушен в чтение получаса.

Хозяев квартиры не было дома, поэтому пострадавших нет. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров.

Причины устанавливаются.

В ликвидации пожара приняли участие 12 единиц техники и 38 человек личного состава.