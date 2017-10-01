ЧП в порту Южный – серьезно, но не фатально

Накануне огромный 300-метровый балкер «Conquistador» под мальтийским флагом при швартовке врезался в причальный комплекс.

Согласно первоначальной информации ряда СМИ, причалу №8 нанесен серьезный ущерб, ценой в миллионы долларов, и порт как минимум на год потеряет возможность принимать угольные балкеры.

Однако, по информации пресс-службы порта, на самом деле ситуация далеко не столь трагична.

Как выяснилось, подводная и надводная стенки причала практически не повреждены.

По данным пресс-службы, «…производственные мощности порта работают в штатном режиме. Коллектив порта готовится к приему еще двух судов с энергетическим углем, которые должны прийти в порт еще в октябре!»

При этом особо отмечено, что разгрузка проводится обычно на причалах №5 и №6.

Впрочем, и причал № 8, пострадавший от «столкновения с балкером», в принципе находится в рабочем состоянии.

Однако, на полное исправление последствий происшествия все же уйдет около двух с половиной месяцев, и ремонтные работы обойдутся, по приблизительной оценке, в 50 тысяч долларов.

По морскому законодательству, средства на ремонт должен компенсировать виновник происшествия, т.е. владелец судна.