Кто и с какими требованиями будет протестовать в Киеве 17 октября

Инициатор протестов, экс-губернатор Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михеил Саакашвили анонсирует предстоящую акцию протеста как «всеукраинскую» и «масштабную».

Участники:

Политические партии: "Рух нових сил" Михеила Саакашвили, ВО "Свобода" Олега Тягнибока, Общественное движение "Хвыля" Виктора Чумака, партия "Альтернатива" Егора Фирсова, партия "Демократический альянс" (Василий Гацько и Виктория Пташник), "Самопомич" Андрея Садового,"Национальный корпус" Андрея Билецкого и партия "5.10" Геннадия Балашова.

От участия отказались представители "Батькивщины", хотя в партии и заявили о поддержке предстоящей акции.

Спикеры: народные депутаты Юрий Деревянко, Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Владимир Парасюк и другие.

Общественные организации: Центр противодействия коррупции, "Честно", "Автомайдан", Реанимационный пакет реформ.

Требования:

Новые правила выборов в Раду, которые включают в себя пропорциональную систему с открытыми списками. Отмена депутатской неприкосновенности Создание антикоррупционного суда (Требование принять законопроект №6011, согласно которому международные партнеры Украины смогут влиять на выборы антикоррупционных судей в созданном органе). начать реальную борьбу с коррупцией.

«Президенту необходимо отстранить от политического процесса ваших бизнес-партнеров: Кононенко, Свинарчука-Гладковского, Ахметова, Медведчука, Березенко», - написал Саакашвили в блоге на "Украинской правде".

начать открытую и публичную продажу своего бизнеса.

«Вы должны выбрать – или бизнес, или управление страной», - написал Саакашвили.

принять новое избирательное законодательство и обновить состав ЦИК. доступные тарифы, «уничтожение газовой мафии» и ликвидация схемы «Роттердам+».

Место проведения

Эпицентром акции планируют сделать площадь перед Верховной Радой. Кроме того, митинги планируются во всех областных центрах страны.

Хотя организаторы пока не могут назвать даже приблизительное количество людей, которых ожидают на акции, они все же не исключают, что попробуют разбить палатки под Радой.

Нардепы-участники акции обещают отправиться в Раду для требования внести на рассмотрение 17 октября все поднятые на митинге вопросы.