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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Итоги сезона – спасают больше, тонут – меньше

Категория: Новости / Происшествия


Итоги сезона – спасают больше, тонут – меньше

В течении прошедшего курортного сезона одесские спасатели извлекли из воды, что называется, вернули к жизни 1236 человек. Это почти на 15% превышает показатели 2016 года.

Кроме того, они обнаружили и вернули родителям 611 «потерявшихся» детей, что на 12% больше, чем год назад.

К сожалению, без трагедий на воде все же не обошлось. Согласно официальной статистике, за сезон на одесских пляжах утонули семь человек.

Отметим, что в 2016 годку погибших на воде было восемь. При этом тенденция к снижению числа жертв наблюдается с 2013 года, когда было отмечено рекордные восемнадцать смертей на воде.



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