Железнодорожному сообщению между Одесской областью и Молдовой, минуя Приднестровье - быть?

Восстановительные работы на участке железной дороги между пунктами Бессарабка и Березино будут начаты в ближайшее время. Об этом на высшем уровне договорились Украина и Молдова.

Это вопрос было окончательно «утрясен» в ходе переговоров премьер министров двух стран Владимиром Гройсманом и Павлом Филипом.

Отметим, вопрос о возрождении данной железнодорожной ветки, заброшенная много лет назад и, по сути, пришедшей в негодность, обсуждался на протяжении, по меньшей мере, десяти лет.

Однако его тормозила преимущественно именно украинская сторона, поскольку политики не без оснований опасались, что ее запуск крайне негативно скажется на грузообороте основных дунайских портов Украины – Измаила и Рени.

Напомним, что целью введения в эксплуатацию этого отрезка железной дороги является обеспечение железнодорожного сообщения между Молдовой и Одесской областью минуя непризнанное Приднестровье.