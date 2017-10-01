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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

В Одессе правоохранители освободили заложника, прикованного цепью к стене

Категория: Новости


В Одессе правоохранители освободили заложника, прикованного цепью к стене

В результате спецоперации сотрудники полиции освободили мужчину, которого накануне похитили и приковали в одном из гаражей.

По информации ГУНП, накануне в полицию обратилась женщина с сообщением о похищении ее мужа. По ее словам, человека похитили за долги.

В результате организованных поисков похищенный был обнаружен в подсобном помещении одного из гаражных кооперативов в Киевском районе.

Он был прикован цепью за шею к стене.

По факту преступления начато расследование по статье 146 УК Украины (похищение человека).

Принимаются меры к задержанию похитителей.



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