В Одессе правоохранители освободили заложника, прикованного цепью к стене

В результате спецоперации сотрудники полиции освободили мужчину, которого накануне похитили и приковали в одном из гаражей.

По информации ГУНП, накануне в полицию обратилась женщина с сообщением о похищении ее мужа. По ее словам, человека похитили за долги.

В результате организованных поисков похищенный был обнаружен в подсобном помещении одного из гаражных кооперативов в Киевском районе.

Он был прикован цепью за шею к стене.

По факту преступления начато расследование по статье 146 УК Украины (похищение человека).

Принимаются меры к задержанию похитителей.