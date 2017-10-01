В Одессе правоохранители освободили заложника, прикованного цепью к стене

Автор: Александр Михайлов «Слово»
В результате спецоперации сотрудники полиции освободили мужчину, которого накануне похитили и приковали в одном из гаражей.
По информации ГУНП, накануне в полицию обратилась женщина с сообщением о похищении ее мужа. По ее словам, человека похитили за долги.
В результате организованных поисков похищенный был обнаружен в подсобном помещении одного из гаражных кооперативов в Киевском районе.
Он был прикован цепью за шею к стене.
По факту преступления начато расследование по статье 146 УК Украины (похищение человека).
Принимаются меры к задержанию похитителей.