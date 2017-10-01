В Одессе прошел марш против рабства

Около пятидесяти человек в полном молчании несколько раз прошлись по Приморскому бульвару между памятником Дюку и Оперным театром.

Таким образом участники марша решили привлечь внимание к проблеме торговли, которая, как ни странно, характерна не только для древних времен и средневековья, но и для двадцать первого века.

По данным участников, за годы независимости Украины от торговли людьми пострадали более ста шестидесяти тысяч человек.

При этом в трудовое и сексуальное рабство попадают в основном мужчины и женщины в возрасте от двадцати до сорока пяти лет.

Как сообщил в последствие один из участников марша, «…в мире каждые тридцать секунд один человек попадает в рабство!»

Отметим, что аналогичные марши прошли накануне почти в пятистах городах мира.