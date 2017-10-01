А склады горят и горят…

В нынешнем году наша газета уже писала на тему халатного хранения боеприпасов и возникновения крупных пожаров на военных арсеналах. Но всякий раз звучали басни то о вражеских диверсантах, то о беспилотниках, которые якобы сбрасывали зажигательные бомбы. Так было и в нынешнем году после взрыва арсенала в городишке Сватово, и при пожаре на артскладах в Мариуполе, в Балаклее Харьковской области. Такое впечатление, что у ответственных за это лиц ответ готов заранее: мы тут ни при чем. Однако после пожаров в Сватово неожиданно выяснилось, что некий майор все-таки получил срок за халатность на службе. Значит, не зря нам вспоминается известный кинофильм «Операция Ы», где главный герой успокаивает коллег: все украдено до нас. И теперь нас спасет только пожар. Похожее оправдание поначалу звучало и после пожара на артиллерийских складах в Калиновке в Винницкой области. Там тоже говорили о вроде как пролетавшем недавно дроне, о вражеских диверсантах. Главный военный прокурор генерал Анатолий Матиос произвел проверку охраны складов. И заявил, что никаких диверсионных групп и пролета дронов не установлено. Однако через некоторое время он сообщил, что на складе сдетонировало взрывное устройство, заложенное в один из боеприпасов. Возможно, это заявление вызвано тем, что в халатном хранении боеприпасов обвинили начальника Генерального штаба генерала Муженко. Именно в его служебные обязанности входит соблюдение порядка и обеспечение сохранности боеприпасов на военных арсеналах. Ряд народных депутатов, а также секретарь совета Национальной безопасности и обороны Александр Турчинов потребовали немедленной отставки генерала Муженко. Понятно, Президент Петр Порошенко, наверное, подумает над тем, стоит ли сменить начальника Генштаба. Но тут как раз подоспела информация о скандале вокруг продажи украинских вооружений в Южный Судан. И якобы там всплыли боеприпасы из Калиновки. Так не могло ли и в Калиновке произойти то же самое, что и в кинофильме «Операция Ы»? А другими словами, охранники могли если не поджечь склад, то проворонить вражеских диверсантов? Тем более, что по последней информации арсенал в Калиновке охраняло не более десятка вохровцев, которые работают за очень маленькую зарплату. Посетивший Калиновку премьер-министр Владимир Гройсман пообещал жителям, чьи дома пострадали от пожара и разрывов разлетевшихся снарядов, выдать 1 миллион гривен на устранение повреждений. А если понадобится, то добавить еще столько же. Не лучше ли обустроить бетонные хранилища для боеприпасов? Ведь в Калиновке в результате пожара их утрачено на 800 миллионов долларов США.