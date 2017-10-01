Хотя жизнь позади, но надейся и жди, ветеран…

Про так называемое осовременивание пенсий заговорили еще года три тому назад. Примерно столько же лет длились различные манипуляции вокруг наполнения пенсионного фонда Украины. Сейчас его дефицит составляет 143 миллиарда гривен, утверждает украинское управление статистики. В стране 12 миллионов пенсионеров. Однако премьер-министр Владимир Гройсман обещал поднять пенсии с октября этого года только 9 миллионам украинцев, находящихся на заслуженном отдыхе. Об этом сказано в специальном выпуске подготовленном министерством информации газеты «Пенсионная реформа». Газету отпечатали в частной типографии тиражом аж 3 миллиона экземпляров. Однако на четырех страницах этой газеты нет ни слова о военных пенсионерах. Хотя Кабинет министров буквально забросали своими обращениями как сами военные пенсионеры, так и различные общественные организации, отстаивающие их права. Однажды мне удалось услышать отрывок интервью министра социальной политики Андрея Ревы, где говорится, что осовременивать военные пенсии начнут лишь после того, как заработает вся пенсионная реформа. Словом, надейся и жди, ветеран. Хотя у многих военных пенсионеров практически вся жизнь за плечами. Видимо, социальный министр надеется, что не все военные пенсионеры дотянут до так называемого осовременивания их пенсий. И тогда будет выполнено обещание нашего правительства Международному Валютному Фонду сократить дефицит Пенсионного Фонда Украины. Также цинично наше правительство поступило и с чернобыльцами, отменив их льготы. А чернобыльцев так называемой четвертой зоны правительство вовсе не приняло во внимание. Наверное, Кабмин считает их здоровыми. Очевидно, военные пенсионеры для нашего правительства слишком здоровы, чтобы спешить с повышением их пенсий. Дескать, они слишком рано вышли на пенсию. Но ведь не зря прежний закон о воинской службе предусматривал уход военных на пенсию раньше, чем гражданских лиц. И не может бывший замполит, а ныне социальный министр Андрей Рева не знать о тяготах воинской службы. Лично мне вспоминаются бессонные караулы, ночные разгрузки воинских эшелонов, тактические учения и полевые выходы сутками напролет. Тут даже железное здоровье может дать сбои. А прибавка к пенсии – это, как правило, лишняя пачка таблеток. Но об этом социальный министр даже не подумал. Для него важно сократить дефицит Пенсионного Фонда и тем самым выполнить требование МВФ.