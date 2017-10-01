Обновленная Потемкинская «облазит»? Так и должно быть!

«Кричащая» тема: обновленная Потемкинская лестница, гордость наша и историческое достояние, стала «облазить». Проще говоря, с нее начала осыпаться штукатурка — та самая, новенькая. Общественники забили тревогу: это что же такое получается?! Не успели лестницу торжественно открыть после масштабной реконструкции, а с нее уже сыпется штукатурка! Что будет дальше?!

Более того, даже подсчитали: с пролетов Потемкинской осыпалось около 10 квадратных метров декоративной штукатурки. И более того: следующий слой, вслед за первым, тоже «облазит», как человеческая кожа после получения излишне щедрых солнечных ванн на одесских пляжах.

И что же? Вслед за заявлениями «возмущенной общественности», Владимир Суханов — руководитель фирмы «Экострой», которая выполняла работы по реконструкции памятника архитектуры, на брифинге заявил о том, что эта штукатурка… и должна осыпаться!

— Осыпание с подпорной стены Потемкинской лестницы верхнего слоя штукатурки — нормальный процесс. Это осыпается защитное покрытие, которое по технологии изначально планировалось как временное. Его необходимо было нанести, временно, чтобы постоянное покрытие, которое спрятано под наружным, отдавало всю влагу и медленно, но качественно просыхало. Если мы и расстроены, то лишь тем, что отвалилось очень мало наружного слоя штукатурки, — такое пояснение процессу дал Владимир Суханов.

Более того, по его словам, ту штукатурку, что останется, придется дополнительно «убирать» вручную, чтобы подготовить поверхность под фактурную покраску. Цвет определен в специальном паспорте памятника архитектуры. Он будет светло-серым. Однако Управление градостроительства и архитектуры и Управление по охране объектов культурного наследия окончательно утвердят его цвет и оттенок только после пробной покраски.

Владимир Суханов еще раз подчеркнул: никаких поводов для переживаний и возмущений нет: по сути, осыпается не штукатурка, а специальное покрытие, которое поглощает влагу.

После завершения работ по покраске здесь будут также установлены улавливатели. Они необходимы в целях безопасности — чтобы никто не упал вниз. В этом специалисты видят необходимость, так как много людей сейчас гуляют здесь «по краю». Кстати, эти улавливатели, по словам Владимира Суханова, уже изготовлены.