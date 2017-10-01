Ваш дом еще без стрит-арта? Тогда мы идем к вам!

Еще сравнительно недавно каждое произведение стрит-арта, пришедшее на смену граффити, становилось темой дня. О них говорили, о них спорили, чаще всего — восторгались.

Время идет, и теперь стрит-арт, он же — настенная живопись, а еще короче — мурал, так «заполонил» фасады домов, что редкая улица обходится без них. Хорошо еще, если просто улица. Такое время наступает, что теперь какому-нибудь фасаду уже просто «неприлично» обходиться без собственного мурала.

Из самых последних событий: в Одессе приступили к рисованию гигантских картин три иностранных художника. Они создадут в общей сложности шесть (!) муралов на экологические и социальные темы. Первую работу заметили на Французском бульваре. Здесь художник Kraser из Милана изобразил огромного тюленя. Отметим, что тема «животинок» — одна из самых новомодных в городе. И там, где сейчас появляются очередные представители фауны, уже зачастую имеются другие, появившиеся раньше.

Дальше — больше: мастера стрит-арта заполонили Тираспольскую. В рамках проекта Odessarium по развитию городской среды боковые стены двух домов по улице Тираспольской украшают (ну это как кому!) очередными муралами. На этот раз речь идет о слоне и аисте. Оба — гиганты. В наших СМИ сообщается, что всего в рамках проекта Odessarium в Одессе планируется создать еще… около двух десятков новых муралов.

Я вот думаю: а не слишком ли? С другой стороны, некоторые одесситы, наоборот, восторгаются: чем лицезреть старые, часто обшарпанные, стены-фасады, так лучше уж любоваться настенной живописью. Мнения расходятся.

Но дело даже не в этом. Конечно, приятно, особенно когда погода не балует солнышком, смотреть, проходя по улицам, на позитив. Но не слишком ли его много появляется в последнее время на наших улицах? И вот ведь какая «штуковина» получается: муралы становятся все более и более гигантскими.

Кажется, наступают времена, когда свой адрес можно будет указывать просто: я живу на такой-то улице, в доме с динозавром. Или в доме со слоном (тигром, тиранозавром, археоптериксом, китом, анакондой).

Прикольно, ничего не скажешь…