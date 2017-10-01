Сценарное конструирование исторической реальности

Трагедия в Лас-Вегасе

Расстрел посетителей кантри-фестиваля в Лас-Вегасе уже признан самым кровавым убийством в истории США. Жертвами стрелка стали свыше 50 человек. Еще около 400 получили ранения. 64-летний Стивен Пэддон, вооруженный восемью винтовками, находился на 32-м этаже гостиницы Mandalay Bay. Что это? Характерный пример сценарного управления современным американским обществом со стороны тайных обществ.

Масонство и капитализм

24 июня 1717 г. 4 масонские ложи Англии «Гусь и противень», «Корона», «Яблоня» и «Виноградная лоза» собрались в таверне «Под яблоней» в Ковент-гардене и объявили о создании Великой ложи вольных каменщиков Англии (название Великобритании до1777г.). Масоны – одна из главных тайных наднациональных глобальных структур мирового управления и согласования. Сама логика развития капитализма требовала наличия таких структур. Наличие закрытых структур необходимо для функционирования капиталистической системы. Капитализму необходимо Закулисье. Мировая капиталистическая система в экономическом отношении – это мировой рынок без национальных границ и ограничений в обмене товаров и капитала. Но, начиная с Вестфальского мира 1648 г. (которым закончилась первая 100-летняя война) капитализм в политическом отношении – это сумма суверенных национальных государств. Налицо противоречие между экономикой и политикой. Крупная финансовая буржуазия имеет свои глобальные интересы далеко за пределами своих стран и правительств, и чтобы реализовать эти интересы, ей необходимо нарушать законы как своих, так и других стран. Это означает, что нужна сеть надгосударственных организаций, закрытых, хорошо организованных и высоко мотивированных братьев-масонов, которые становятся третьим углом в треугольнике «капитал-государство-масонство». И когда эта необходимость возникла у буржуазии XVIIIв., у нее не было своих буржуазных структур для этого. Они взяли то, что было. Были масонские организации и они стали исторически первой формой закрытых тайных наднациональных структур мирового управления и согласования. И только потом в 1776г. Мейер Ротшильд поручает бывшему иезуиту Адаму Вейсгаупту создать тайное общество, называемое «орденом иллюминатов», которого можно назвать изобретателем сценарного подхода в управлении большими массами людей. Управление поведением человека – одна из первоочередных задач тайных обществ, которые господствуют в мире последние 600 лет. Масонская идеология «либерализма» учит, что, мол, государство создают его граждане с целью согласования своих же интересов, но государственная или политическая власть обретает свои собственные интересы и ее первоочередной задачей становится управление теми, кто ее избрал и содержит с целью тривиального самосохранения. Это сказочка для непосвященных. Если люди начинают проявлять недовольство текущей политикой, которая проистекает из узкокорпоративных интересов властной верхушки и их доверенных лиц, то во избежание насилия над народом противостоять этому можно только путем манипуляций общественным мнением при помощи пропаганды, инструментом которой выступают СМИ.

Примеры сценарного управления из истории

В 1898 г., чтобы начать войну с Испанией, американские военные потопили свой собственный броненосец «Мэн» на рейде Гаваны (Куба). В 1941 г. военно-морская база тихоокеанского флота США в Перл-Харборе была разбомблена японской авиацией. Президенту Ф.Д.Рузвельту доложили о надвигающейся атаке, однако он ничего не сделал, чтобы ее предотвратить. Почему? Ему позарез необходимо было резко изменить настроение американского общества и получить долгожданный предлог вступить во II мировую войну. В результате флот США был уничтожен на 2/3, хотя тайно, под покровом ночи, из Перл-Харбора были уведены наиболее дорогостоящие авианосцы и эсминцы (а солдат – в расход). В начале 1960-х гг. знаменитый инцидент в Тонкинском проливе, когда американцами был инсценирован обстрел вьетконговскими кораблями американских кораблей, в результате чего затонул американский миноносец. Когда американские журналисты сообщили это широкой общественности, президент Джонсон не смог баллотироваться на второй срок. Все подобные события включали определенные, достаточно глобальные сценарии, завершающиеся именно тем результатом, который был поставлен перед ситуацией заранее (за исключением последнего примера).

Принципы сценарного планирования и управления

Сценарный подход является эффективным современным методом решения ключевых управленческих проблем, позволяя в условиях неопределенности выстраивать стратегию развития через представление целостной картины будущей ситуации, черты которой не могут быть предсказаны с уверенностью, но могут привести к реализации определенного варианта развития в будущем. В условиях высокой неопределенности и быстрых изменений окружающей среды становится рискованным разрабатывать стратегию, основанную на единственном вероятностном прогнозе. Метод сценарного планирования позволяет создавать и логически структурировать различные варианты развития будущего, тем самым создавая предпосылки успешности организаций и надорганизационных систем при различных вариантах развития будущего. Сценарный подход к управлению работает тогда, когда мы осуществляем управленческое воздействие не на отдельные элементы проблемной ситуации, но на ситуацию в целом. Мы намечаем реперные точки, воздействуя на которые мы оказываем влияние на целостную ситуацию. Мы заставляем ситуацию «играть по нашему сценарию», оставаясь в стороне и наблюдая за развертыванием событий как бы отстранённо. Как правило, ответственность за последствия видимым образом переложена на некоего актера, который согласился сыграть роль «козла отпущения». Все риски в случае неудачи падают именно на него. Все внимание общественности всеми силами СМИ отвлекается от истинных центров такого сценарного управления и принятия решения.

Отвлечение внимания

Основным элементом сценарного управления обществом является отвлечение внимания людей от важных проблем и решений, принимаемых политическими и экономическими правящими кругами посредством постоянного насыщения информационного пространства малозначительными сообщениями. Прием отвлечения внимания весьма существенен для того, чтобы не дать гражданам возможности получать важные знания в области современных философских течений, передовой науки, экономики, психологии, нейробиологии и кибернетики. Взамен этому информационное пространство наполняется вестями от спорта, шоу-бизнеса, мистики и прочих информационных составляющих, основанных на реликтовых человеческих инстинктах – от эротики до жесткой порнографии и от бытовых мыльных сюжетов до сомнительных способов легкой и быстрой наживы. Добиваться того, чтобы граждане постоянно были чем-то заняты и у них не оставалось времени на размышления; с поля – в загон, как и все прочие животные.

Проблема-реакция-решение

Создаются проблемы, причем все представлено так, что их как бы создал кто-то другой. Власть на них реагирует, предлагая решение, осуществление которого, как правило, и является заданным результатом такого сценарного управления. Данный метод также называется «проблема-реакция-решение». Например, допустить раскручивание спирали насилия в городах или организовать кровавые теракты для того, чтобы граждане потребовали принятия законов об усилении мер безопасности и проведения политики, ущемляющей гражданские свободы. Или вызвать некий экономический, террористический или техногенный кризис, чтобы заставить людей в своем сознании принять меры по ликвидации его последствий, чаще всего, в нарушение их социальных прав, как «необходимое зло». Кризисы, особенно мировые финансовые кризисы, сами собой не рождаются, их искусственно создают тайные общества финансовых элит. Это один из инструментов сценарного управления миром.

Способы постепенного применения

Чтобы добиться принятия какой-либо непопулярной меры, достаточно внедрять ее постепенно, день за днем, год за годом. Этот метод носит название tip-toe, т.е. маленькими шажочками, почти незаметно. Если все сразу «вывалить» общественности, открыть, что называется, все карты, то она не только осудит какие-либо действия, но и, вероятно, сможет активными коллективными действиями заблокировать данное действие. Поэтому им необходимо скармливать по маленькому кусочку, чтобы не вызвало отторжения. На этом принципе построенная известная стратегия «Окна Овертона». Именно таким образом были глобально навязаны принципиально новые социально-экономические условия (неолиберализм) в 80-х и 90-х годах прошлого века. Сведение к минимуму функций государства, приватизация, неуверенность, нестабильность, массовая безработица, заработная плата, которая уже не обеспечивает достойную жизнь. Если бы все это произошло одномоментно, то наверняка привело бы к массовым бунтам и актам гражданского неповиновения.

Отсрочка исполнения

Другой способ продавить непопулярное решение заключается в том, чтобы представить его в качестве «болезненного и необходимого» и добиться в данный момент согласия граждан на его осуществление в будущем. Гораздо проще согласиться на какие-либо жертвы в будущем, чем в настоящем. Во-первых, потому что это не произойдет немедленно. Во-вторых, потому, что народ в массе своей всегда склонен лелеять наивные надежды на то, что «завтра все изменится к лучшему» и что тех жертв, которых от него требуют, удастся избежать. Это предоставляет гражданам больше времени для того, чтобы свыкнуться с мыслью о переменах и смиренно принять их, когда наступит время.

Обращение с народом как с малыми детыми

В большинстве пропагандистских выступлений, рассчитанных на широкую публику, используются такие доводы, персонажи, слова и интонация, как будто речь идет о детях школьного возраста с задержкой в развитии или умственно неполноценных индивидуумах. Чем усиленнее кто-то пытается ввести в заблуждение слушающего, тем в большей степени он старается использовать инфантильные речевые обороты. Почему? Если кто-то обращается к человеку так, как будто ему 12 или меньше лет, то в силу внушаемости, в ответе или реакции этого человека с определенной степенью вероятности также будет отсутствовать критическая оценка, что характерно для детей в возрасте 12 или менее лет. Заранее наивные рассуждения, банальщина и прописные истины, заложенные в политических речах, рассчитаны на восприятие широкой аудитории, к которой уже применяются выше и нижеописанные методы манипулирования ее сознанием.

Делать упор на эмоции

Воздействие на эмоции представляет из себя классический прием нейролингвистического программирования (НЛП), направленный на то, чтобы заблокировать способность людей к рациональному анализу, а в итоге и вообще к способности критического осмысления происходящего. С другой стороны, использование эмоционального фактора позволяет открыть дверь в подсознательное для того, чтобы внедрять туда мысли, желания, страхи, опасения, принуждения или устойчивые модели поведения. Заклинания о том, как жесток терроризм, как несправедлива власть, как страдают голодные и униженные оставляют «за кадром» истинные причины происходящего. Эмоции – враг логики и здравого смысла.

Держать людей в невежестве

Добиваться того, чтобы люди стали неспособны понимать приемы и методы, используемые для того, чтобы ими управлять и подчинять своей воле. Иллюминаты были убеждены еще в XVIII в., что качество образования, предоставляемого низшим общественным классам, должно быть как можно более скудным и посредственным, чтобы невежество, отделяющее низшие общественные классы от высших, оставалось на уровне, который не смогут преодолеть низшие классы. К этому относится и пропаганда так называемого «современного искусства», представляющего собой кичливость посредственностей, претендующих на известность, но не способных отразить реальность через те произведения искусства, которые не требуют подробного объяснения и агитации за их «гениальность». Те же, кто не признает новых веяний – объявляются отсталыми и тупыми и их мнение широкой огласке не подлежит. Их оставляют за кадром мейнстрима.

Побуждать восхваление серости и посредственности

Внедрять в население мысль о том, что модно быть тупым, пошлым и невоспитанным. Этот способ неразрывен с предыдущим, так как все посредственное в современном мире появляется в огромных количествах в любых социальных сферах – от религии и науки до искусства и политики. Скандалы, желтые страницы, колдовство и магия, сомнительный юмор и популистские акции – все хорошо для достижения одной цели – не допустить, чтобы люди имели возможность расширить свое сознание до бескрайних просторов реального мира.

Культивировать чувство собственной вины

Заставить человека уверовать в то, что только он виновен в собственных несчастьях, которые происходят ввиду недостатка его умственных возможностей, способностей или прилагаемых усилий. В результате, вместо того, чтобы восстать против экономической системы, человек начинает заниматься самоуничижением, обвиняя во всем самого себя, что вызывает подавленное состояние, приводящее, в числе прочего, к параличу воли или бездействию. А без действия ни о каких бунтах и речи быть не может! И политики, и ученые (особенно психотерапевты) применяют достаточно эффективные доктрины для достижения эффекта самобичевания пациентов и паствы, чтобы управлять их жизнеутверждающими интересами, направляя действия в нужное русло жизнеотрицания.

Знать о людях больше, чем люди сами о себе знают

В течение последних 50 лет успехи в развитии науки привели к образованию все увеличивающегося разрыва между знаниями простых людей и сведениями, которыми обладают и пользуются господствующие классы. Благодаря биологии, нейробиологии и прикладной психологии, «система» получила в свое распоряжение передовые знания о человеке, как в области физиологии, так и психики. Системе удалось узнать об обычном человеке больше, чем он сам о себе знает. Если в СССР каждый третий был негласным информатором КГБ, то в современном цифровом обществе в этом нет необходимости: каждый сам на себя «стучит», самостоятельно выкладывая в фейсбуке или в других социальных сетях всю информацию о себе. Это означает, что в большинстве случаев система обладает большей властью и в большей степени управляет людьми, чем они сами.

Итоги

Необходимо лишь одно-два «телодвижения», чтобы почти незаметно запустить тот или иной необходимый сценарий и с масонско-рептилоидной невозмутимостью наблюдать за процессом протекания сценария во времени. Такие «телодвижения» чаще всего являются постановочными спектаклями, но эффект, который они оказывают на общественное мнение – долгоиграющий и колоссальный. Они дают возможность масонам, этим инженерам человеческих душ, включить в душах людей именно то, что они должны были по плану включить, чтобы необходимый сценарий запустился и сам привел к искомому результату. Вариативность сценарного подхода высоко ценится политтехнологами за то, что он успешно применим в условиях неопределенности и слабой стабильности современной Украины.