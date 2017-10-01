На сегодняшний день становится актуальной тема нового порядка получения разрешения на трудоустройство иностранцев.

С 27 сентября 2017 года вступает в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно устранения барьеров для привлечения иностранных инвестиций". Законом внесены изменения в действующий Закон "О занятости населения" в части получения работодателями разрешений на трудоустройство иностранных специалистов. Так, условия получения разрешения, а также его сроки и стоимость будут зависеть от того, к какой категории относится иностранный работник, установлены размеры минимальной заработной платы для иностранцев, условия работы по совместительству и другое.

Работодатели имеют право на применение труда иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины на основании разрешения, выдаваемого территориальными органами центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции.

Работодатель получает разрешение для таких категорий лиц, если иное не установлено международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины:

Особыми категориями иностранцев и лиц без гражданства, претендующих на трудоустройство в Украине, являются:

иностранные высокооплачиваемые профессионалы; учредители и/или участники, и/или бенефициары (контроллеры) юридического лица, созданного в Украине; выпускники университетов, входящих в первую сотню в мировых рейтингах университетов, в соответствии с перечнем, определенным Кабинетом Министров Украины; иностранные работники творческих профессий - иностранцы и лица без гражданства, занимающие должности, предусматривающие создание объектов авторского права и / или смежных прав как основную трудовую обязанность; иностранные IТ-профессионалы.

Работодатель может получить разрешение, при условии выплаты заработной платы в размере не менее пяти минимальных заработных плат - иностранным наемным работникам в общественных объединениях, благотворительных организациях и учебных заведениях, определенных в Законе Украины "Об образовании", десяти минимальных заработных плат – для всех остальных категорий наемных работников.

Для получения разрешения работодатель подает в территориальный орган центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, следующие документы:

заявление по форме, установленной Кабинетом Министров Украины, в которой работодатель подтверждает, что должность, на которой будет применяться труд иностранца или лица без гражданства в соответствии с законами Украины не связана с принадлежностью к гражданству Украины и не требует предоставления допуска к государственной тайне; копии страниц паспорта иностранца или лица без гражданства с личными данными вместе с переводом на украинский язык, заверенным в установленном порядке; цветная фотография иностранца или лица без гражданства размером 3,5 x 4,5 сантиметра; копия проекта трудового договора (контракта) с иностранцем или лицом без гражданства, заверенная работодателем.

Для трудоустройства отдельных категорий иностранцев и лиц без гражданства работодатель дополнительно представляет следующие документы:

выпускников университетов, входящих в первую сотню в мировых рейтингов университетов - копия диплома о высшем образовании соответствующего университета, признанного в Украине в установленном порядке; иностранных работников творческих профессий - нотариально заверенные копии документов, идентифицирующих объект авторского права и / или смежных прав автора и подтверждающих авторство; командированных иностранных работников - копия договора (контракта), заключенного между украинским и иностранным субъектами хозяйствования, которым предусмотрено применение труда иностранцев и лиц без гражданства, направленных иностранным работодателем в Украину для выполнения определенного объема работ (оказания услуг); внутрикорпоративных цессионариев - решение иностранного субъекта хозяйствования о переводе иностранца или лица без гражданства на работу в Украине и копия контракта, заключенного между иностранцем или лицом без гражданства и иностранным субъектом хозяйствования, о переводе на работу в Украину с определением срока работы в Украине; лиц, в отношении которых принято решение об оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, - копии решения об оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, и справки об обращении за защитой в Украине.

Разрешение выдается на срок:

действия трудового договора (контракта), но не более чем на три года - для особых категорий иностранцев и лиц без гражданства; действия договора (контракта), заключенного между украинским и иностранным субъектами хозяйствования, но не более чем на три года - для командированных иностранных работников; действия решения иностранного субъекта хозяйствования о переводе иностранца или лица без гражданства на работу в Украине и контракта, заключенного между иностранцем или лицом без гражданства и иностранным субъектом хозяйствования, о переводе на работу в Украину - для внутрикорпоративных цессионариев; действия трудового договора (контракта), но не более чем на один год - для всех остальных иностранных наемных работников.

При наличии оснований действие разрешения может продлеваться неограниченное количество раз, также работодатель может указать в заявлении о выдаче разрешения меньший срок, чем установлено настоящим Законом.

Работодатель вносит плату в течение 10 рабочих дней со дня получения решения о выдаче или продлении действия разрешения, которое высылается по почте с уведомлением о вручении. Если работодатель не внес плату в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о выдаче или продлении действия разрешения, такое решение отменяется.

Заявление о выдаче разрешения рассматривается семь рабочих дней, а о продлении действия разрешения или о внесении изменений в него - три рабочих дня.

Заявление о продлении разрешения подается работодателем не позднее чем за 20 календарных дней до окончания срока действия такого разрешения.

При наличии оснований для приостановления рассмотрения заявления территориальный орган центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, не позднее следующего рабочего дня принимает решение о приостановлении рассмотрения заявления, в котором указываются основания для его принятия. Копия решения о приостановлении рассмотрения заявления направляется работодателю по почте с уведомлением о вручении и по электронной почте не позднее следующего рабочего дня после принятия решения.

Основаниями для приостановления рассмотрения заявления являются:

представление документов от имени работодателя лицом, не имеющим на это полномочий; представление вместе с заявлением документов или сведений, определенных этим Законом, не в полном объеме; несоответствие заявления и / или документов, представленных вместе с заявлением, требованиям, установленным настоящим Законом, составление заявления не по установленной форме; наличие недостоверных данных в заявлении или документах, поданных вместе с заявлением; несоответствие условий трудового договора (контракта), заключенного с иностранцем или лицом без гражданства или условий дополнительного соглашения о внесении изменений в трудовой договор (контракта) законодательству Украины о труде.

Территориальный орган центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, отменяет выданное разрешение в случае:

невнесения работодателем платы за выдачу или продление разрешения в срок; непредоставления работодателем в установленный срок копии трудового договора (контракта), заключенного с иностранцем или лицом без гражданства, если предоставление такой копии является обязательным; предоставление работодателем письменного заявления об отмене разрешения; выявление недостоверности данных в представленных работодателем документах, которая не могла быть обнаружена при рассмотрении заявления; наличия решения о принудительном возвращении или принудительном выдворении иностранца или лица без гражданства, принятого в соответствии со статьями 26 и 30 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства"; установление факта применения труда иностранца или лица без гражданства на других условиях, чем те, которые определены разрешением, или другим работодателем; неиспользование иностранцем или лицом без гражданства права на обжалование решения или в случае окончательного решения об отказе в признании беженцем или лицом, которое требует дополнительной защиты; вступление в законную силу обвинительного приговора суда, по которому иностранец или лицо без гражданства осужден за совершение преступления.

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