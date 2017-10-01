Исследователи из Германии обнаружили место, где может быть спрятана легендарная Янтарная комната

Янтарная комната возможно спрятана на юге Саксонии в одной из пещер Рудных гор недалеко от Дрездена.

В этом месте ведут поиски исследователи 67-летний Гюнтер Экардт, 73-летний Леонард Блуме и 71-летний Петер Лор. Искать легендарную комнату они начали после того, как «надежный источник» им сообщил, что она находится именно там. С помощью радара Лор просканировал почву в пещере Принца и нашел полости, которые похожи на бункер. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

«На стенах мы нашли следы от стальных кабелей, которые использовались для опускания грузов на глубину. По информации георадара, под пещерами скрывается система тайных тоннелей», – заявил Экардт.

Первые упоминания об этой пещере относятся к 1455 году, но каких-либо данных времен Третьего рейха не сохранилось в архивах. По словам исследователей, это говорит о том, что данные о ней были уничтожены.

Как рассказал Лор, в пользу теории о том, что Янтарная комната находится в пещере Принца, говорит тот факт, что недалеко от нее находилась железнодорожная станция, на ней в апреле 1945 года был замечен поезд из Кенигсберга. Также он заявил, что в пещерах возможно спрятан клад последнего монарха Германской империи, кайзера Вильгельма II. В настоящее время ученые ищут средства на продолжение своих исследований.

Янтарная комната была создана для прусского короля Фридриха I немецкими мастерами, после этого ее подарили Петру I. В 1941 году германские войска похитили комнату из Царскосельского дворца и вывезли в Кенигсберг. Янтарные панно было размещено в Королевском замке в столице Восточной Пруссии. При отступлении вермахта в 1945-ом году комната пропала. Среди возможных мест, где она может находится называют Калининградскую область, Польшу, Германию и Чехию.