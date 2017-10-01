Одесситам явно надоели протестные акции

Наглядным подтверждением тому стала отправка местных активистов для участия в сегодняшней акции протеста в «правительственном квартале» Киева.

Поехать туда по-протестовать изъявили желание не более полутора сотен человек.

Это практически вдвое меньше, чем планировали организаторы. В результате, по информации ИА «Думская», из пяти подошедших автобусов востребованными оказались только три.

Причем последний был заполнен едва наполовину.

Напомни, что «локомотивом» сегодняшних протестов является бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.