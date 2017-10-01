В многоэтажке на Таирова горел лифт с пассажиром внутри

ЧП произошло накануне вечером в девятиэтажном здании на улице Шишкина.

По линии «101» поступил сигнал о том, что в доме во время движения загорелся лифт.

Первые пожарные расчеты прибыли уже через девять минут. Они установили, что горящий лифт заклинило на третьем этаже и в нем находится женщина.

При помощи спецсредств пожарные быстро открыли двери лифта, достали пассажирку, и передали ее медикам.

Пожар же погасили буквально за две минуты при помощи обычного огнетушителя, поскольку площадь возгорания составила всего 0,2 квадратных метра.

Проводится расследование. Согласно предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электропроводка.