Иудейская община Одессы оформляет документы на выделение ей земельного участка под зданием на Жуковского

Речь идет об участке площадью семнадцать соток здании по адресу улица Жуковского, 18, где ранее располагалась знаменитая Бродская синагога.

Решение о передаче общине самого здания было принято еще зимой прошлого года.

Однако процесс передачи объекта тормозится из-за затянувшегося процесса строительства нового здания для расположенного там более полувека государственного архива, который должен переехать в новое помещение, расположенное на улице Пироговской.

Решение о предоставлении иудейской общине земельного участка должна принять сессия городского совета.

Напомним, что Бродская синагога была построена еще в 1860 году, но в 20-х годах прошлого века, как и все остальные одесские синагоги, была закрыта. Архив же обосновался в этом здании после Великой Отечественной войны.