В нынешнем году проблемы со снежными заносами дорог в Одесской области будут минимизированы

Об этом сообщил в ходе встречи с журналистами губернатор Максим Степанов.

Причем достигнуто это будет не за счет «милости природы» (на что, тем не менее, коммунальщики очень надеются). А за счет новой системы организации работ. И, прежде всего «…системы четкого алгоритма ответственности, когда руководство каждого населенного пункта и каждая структура будут четко знать, что конкретно входит в их сферу ответственности.»

Впрочем, по словам главы региона, это отнюдь не означает, что таких явлений, как снежные заносы или налипание снега на провода, не будет вовсе.

«Наша задача состоит в том, чтобы последствия таких природных явлений были минимизированы!», — подчеркнул Максим Степанов.