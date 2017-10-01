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  • Просмотров: 33
  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Одесской области внедорожник столкнулся с…поездом!

Категория: Новости


В Одесской области внедорожник столкнулся с…поездом!

ЧП произошло в селе Сафьяны Измаильского района Одесской области.

По информации ИА «Трасса-95», там водитель автомобиля «Тойота» попытался проскочить перед приближающимся поездом на нерегулируемом железнодорожном переезде.

Однако не рассчитал скорость и поезд буквально срезал переднюю часть автомобиля. К счастью, водитель не пострадал.

Отметим, что, по мнению экспертов, если бы автомобиль был всего на полметра дальше на железнодорожном полотне, то водитель бы практически наверняка не выжил.



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