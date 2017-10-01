Михаил Саакашвили установил причину нищеты населения и очередного витка эмиграции!

Основой этих пагубных явлений, оказывается, является не антинародный курс всей действующей власти, а…лично Петр Порошенко.

Экс-губернатор Одесской области прямо так и заявил на митинге своих сторонников под Верховной Радой: «…пока есть Петр Порошенко – нет прогресса, но есть нищие и эмиграция!»

Поэтому, по мнению этого бывшего гражданина Украины, «…Президент должен подумать об уходе со своего поста!»

Впрочем, один шанс сохранить свой пост Михаил Саакашвили Петру Порошенко все же оставил – незамедлительно исполнить все пункты предъявленного ему ультиматума.

Напомним, что первоначально он состоял из четырех пунктов - продать свой бизнес, начать реальную борьбу с коррупцией со своих сподвижников, изменить избирательное законодательство, отказавшись от мажоритарной составляющей и понизить жилищно-коммунальные тарифы до «приемлемого уровня».

Отметим, что, по крайней мере, два из этих четырех требований вообще выходят за рамки полномочий Президента. Однако прославившегося в Украине разве что своим популизмом Михаила Саакашвили это явно не беспокоит.

При этом, выступая на митинге, он прямо заявил, что «…это не мой ультиматум, а требования народа Украины!»

Однако, принимая во внимание, что от миллионной Одессы участвовать в заранее разрекламированном мероприятии отправились едва полторы сотни людей, ссылка Михаила Саакашвили на «народную волю» явно преувеличена!

Что же до самого «народного заступника», то за содеянное в период пребывания на посту Президента Грузии его на родине, что называется, «с фонарями ищут!»