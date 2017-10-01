Фестиваль абсурда под стенами областной администрации

Странное и несуразное мероприятие произошло накануне под стенами областной администрации.

Около двух десятков т.н. «активистов» собрались на митинг и огласили требования к…Парламенту и Президенту. Какое отношение имеет областная исполнительная власть к государственной и как она может на нее повлиять, так и осталось непонятным.

Но как говориться, дальше – больше…

Вдоволь почесав языки по поводу ультиматума к Президенту и Парламенту, собравшиеся перешли к критике …одесского городского головы.

При этом на простой вопрос, почему с этими лозунгами они пришли не к мэрии, что было бы естественно, а к областной администрации, так и осталось без внятного ответа.

Впрочем, когда с участниками действа все-таки встретился заместитель губернатора Александр Терещук, выяснилось, что собравшиеся требуют …приобщения главы региона к законопроекту о перевыборах одесского городского совета и мэра.

Какое отношение к этому законопроекту может иметь губернатор и как он моет на него повлиять, так и осталось загадкой.

Как, собственно , и то, как областная администрация может посодействовать протестующим в вопросах, скажем, продажи Президентом своего бизнеса!

Впрочем, у всей этой глупости оказалось весьма простое объяснение. Как неофициально рассказал нашему корреспонденту один из «крутившихся под администрацией « неравнодушных» граждан «…просто в Киев ломало ехать!»

Оно и понятно. Что за удовольствие полсуток в автобусе провести. Да еще и потом с Нацгвардией «бодаться» . А тут все на дому. Как говориться, «дешево и сердито». Хотя , пожалуй, только «дешево» и вышло.