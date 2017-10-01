Вторая годовщина трагедии «Иволги» . Дело спускают на тормозах

Накануне исполнилось два года с момента трагедии на рыбацком катере «Иволга. Тогда во время выезд на рыбалку судно не справилось со штормом и перевернулось. В результате погибли 22 человека –ровно половина всех , кто находился на борту.

Однако за два года расследование дела так и не завершено. В начале его расстраивал Белгород-Днестровский суд, а затем, поскольку многим участникам процесса ездить туда было далеко и неудобно, перенесли в Одессу. Почему-то в самый дальний от места трагедии суворовский районный суд.

Где по разным причинам причинам сменилось уже три судьи!

Кроме того, по словам родственников погибших, из более четырех десятков потерпевших опросили всего пятнадцать!

По их мнению, дело намеренно затягивается, чтобы в конечном итоге всю ответственность взвалить на капитана судна. А, скажем, руководство порта, выпустившее судно с почти двойным перегрузом в штормовую погоду и без необходимых спасательных средств , тихо «вывести за скобки».

Напомни, что именно перегруз судна и неправильные действия капитана признаны основными причинами происшедшей трагедии.