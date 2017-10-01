Украина вышла на первое место в Европе по…числу психически больных граждан

Об этом в эфире телеканала «Ньюс Ван» сообщил известный политический деятель и экономист Евгений Червоненко.

По его словам, психическими недугами страдают более 3% населения! А до двух миллионов граждан ежегодно по различным причинам оказываются в психлечебницах!»

А число людей, которые т.с. «ходят со справками» вообще не поддается исчислению.

«И при этом, по его словам, «…только по официальным данным в стране «гуляет» до девяти миллионов стволов огнестрельного оружия!»

По убеждению политика, такой «вооружено-психический коктейль» может привести к трагическим последствиям практически в любой момент. И практически в любой точке страны!

При этом, по убеждению Евгения Червоненко, проблему усугубляет так же то, что «…в нашем Парламенте процент «людей со справкой» намного го больше, чем в целом по стране!