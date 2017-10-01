Осенью-зимой 2017-2018 годов медики ожидают рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 14%. Сейчас все медицинские учреждения Одесской области готовы к эпидсезону.

Больницы и поликлиники еженедельно анализируют ситуацию с уровнем заболеваемости. Пока заболеваемость ОРВИ находится на сезонном уровне и не превышает эпидпорог, - сообщил замдиректора Департамента здравоохранения ОГА Игорь Гинжул.

«На основании общих результатов изучения циркулирующих штаммов вирусов гриппа, ВОЗ рекомендовала для производителей гриппозных вакцин включить в состав такие штаммы вирусов, как Michigan, Hong Kong и Brisbane. Следует отметить, что Michigan — вирус похож на свиной грипп, который был зафиксирован в 2008 году », - отметил Игорь Гинжул.

Также в Департаменте здравоохранения рекомендуют населению привиться против гриппа. Поставки необходимых вакцин уже начались на этой неделе. Вакцина «ВАКС-грипп» появится в продаже с середины ноября.



