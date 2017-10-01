Одесситы просят убрать с Дерибасовской огромные фрукты

Сбор подписей за предложение убрать лишнюю иллюминацию и лишние инсталляции с Дерибасовской проходит на сайте муниципальной онлайн-платформы «Социально активний гражданин» (citizen.odessa.ua) в разделе петиций.

Автор идеи — Ирина Линникова.

Она отмечает, что инсталляции в виде огромных фруктов закрывают и портят вид Дерибасовской улицы.

«Кроме этого, слишком много вечерней иллюминации в виде бабочек наверху. Перебор явный. Предлагаю фрукты и прочие инсталляции, находящиеся на булыжной части улицы убрать. А иллюминацию сократить вдвое», — написала Ирина.

Сбор подписей в поддержку продлится до 3 декабря 2017 года.