«Это преступление»: Сергей Кивалов высказался о депутатской неприкосновенности

Для деятельности народного депутата Украины не нужен «иммунитет» в виде депутатской неприкосновенности; если политический иммунитет и может быть, то только функциональный.
Такое мнение «Обозревателю» высказал народный депутат Украины (фракция «Оппозиционный блок») Сергей Кивалов.
Как член парламента с 1998 года, утверждаю, что для работы народного депутата никакой иммунитет не нужен, - заверил он и напомнил, что всегда выступал за снятие депутатской неприкосновенности.
Иммунитет нужен только тому депутату, который не разделяет бизнес и политику и пользуется неприкосновенностью для защиты своих частных бизнес-интересов. На мой взгляд, это преступление,
- подчеркнул нардеп.
Если все-таки дойдет до голосования, то я, конечно же, проголосую за снятие депутатской неприкосновенности, - заявил он и добавил, что закон должен вступить в силу не с 2020 года, а немедленно.
По мнению Сергея Кивалова,
…если политический иммунитет и может быть, то только функциональный. То есть, неприкосновенность распространяется исключительно на профессиональную деятельность депутата.
Нардеп прогнозирует, что в силу ряда объективных причин, в том числе имеющееся недовольство граждан депутатской неприкосновенностью,
сегодня шанс на снятие политического иммунитета реален как никогда.
Loading...