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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

«Это преступление»: Сергей Кивалов высказался о депутатской неприкосновенности

Категория: Новости

«Это преступление»: Сергей Кивалов высказался о депутатской неприкосновенности

Для деятельности народного депутата Украины не нужен «иммунитет» в виде депутатской неприкосновенности; если политический иммунитет и может быть, то только функциональный.

Такое мнение «Обозревателю» высказал народный депутат Украины (фракция «Оппозиционный блок») Сергей Кивалов.

Как член парламента с 1998 года, утверждаю, что для работы народного депутата никакой иммунитет не нужен,
 - заверил он и напомнил, что всегда выступал за снятие депутатской неприкосновенности.

Иммунитет нужен только тому депутату, который не разделяет бизнес и политику и пользуется неприкосновенностью для защиты своих частных бизнес-интересов. На мой взгляд, это преступление,
 - подчеркнул нардеп.

Если все-таки дойдет до голосования, то я, конечно же, проголосую за снятие депутатской неприкосновенности,
 - заявил он и добавил, что закон должен вступить в силу не с 2020 года, а немедленно.

По мнению Сергея Кивалова,

…если политический иммунитет и может быть, то только функциональный. То есть, неприкосновенность распространяется исключительно на профессиональную деятельность депутата.

Нардеп прогнозирует, что в силу ряда объективных причин, в том числе имеющееся недовольство граждан депутатской неприкосновенностью

сегодня шанс на снятие политического иммунитета реален как никогда.



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