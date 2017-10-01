«Это преступление»: Сергей Кивалов высказался о депутатской неприкосновенности

Для деятельности народного депутата Украины не нужен «иммунитет» в виде депутатской неприкосновенности; если политический иммунитет и может быть, то только функциональный.

Такое мнение «Обозревателю» высказал народный депутат Украины (фракция «Оппозиционный блок») Сергей Кивалов.

Как член парламента с 1998 года, утверждаю, что для работы народного депутата никакой иммунитет не нужен, - заверил он и напомнил, что всегда выступал за снятие депутатской неприкосновенности.

Иммунитет нужен только тому депутату, который не разделяет бизнес и политику и пользуется неприкосновенностью для защиты своих частных бизнес-интересов. На мой взгляд, это преступление,

- подчеркнул нардеп.

Если все-таки дойдет до голосования, то я, конечно же, проголосую за снятие депутатской неприкосновенности, - заявил он и добавил, что закон должен вступить в силу не с 2020 года, а немедленно.

По мнению Сергея Кивалова,

…если политический иммунитет и может быть, то только функциональный. То есть, неприкосновенность распространяется исключительно на профессиональную деятельность депутата.