Одесситы просят городские власти «любой ценой» спасти «Зеленый театр»

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте «Социально активный гражданин».

В ней авторы указывают, что после того, как знаменитый одесский «Зеленый театр» был «…уничтожен временем и безразличием, он в 2014 году был восстановлен усилиями неравнодушных волонтеров. В нем собирали аншлаги такие артисты, как Андрей Макаревич, Вениамин Смехов и другие. И вот теперь из-за сугубо финансовых проблем театр снова может быть закрыт!»

Поэтому городской совет настоятельно просят любыми возможными способами сохранить «Зеленый театр».

Отметим, что всего за два дня петицию подписали почти пятьсот одесситов, т.е. около половины от необходимого числа подписей, чтобы городские власти рассмотрели петицию в приоритетном порядке.