ДТП со смертельным исходом произошло под Одессой

Трагедия произошла на трассе «Одесса-Черноморск».

Там автомобиль ««Ниссан» неожиданно на большой скорости выехал на послосу встречного движения и столкнулся с идущим навстречу внедорожником «Мицубиси».

В результате жесткого удара водитель «Ниссана» вылетел из автомобиля через лобовое стекло. От полученных травм он скончался на месте.

Находившиеся в о внедорожнике женщина и четырехлетний ребенок госпитализированы.

Проводится расследование.

Однако, по неофициальной информации, в том, что виновником столкновения был именно погибший, сомнений практически нет.

Отметим, что, по мнению экспертов, тот факт, что в результате столкновения он вылетел через лобовое стекло. Означает, что водитель не был пристегнут, что является прямым нарушением правил дорожного движения.