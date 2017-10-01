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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

ДТП со смертельным исходом произошло под Одессой

Категория: Новости


ДТП со смертельным исходом произошло под Одессой

Трагедия произошла на трассе «Одесса-Черноморск».
Там автомобиль ««Ниссан» неожиданно на большой скорости выехал на послосу встречного движения и столкнулся с идущим навстречу внедорожником «Мицубиси».
В результате жесткого удара водитель «Ниссана» вылетел из автомобиля через лобовое стекло. От полученных травм он скончался на месте.
Находившиеся в о внедорожнике женщина и четырехлетний ребенок госпитализированы.
Проводится расследование.
Однако, по неофициальной информации, в том, что виновником столкновения был именно погибший, сомнений практически нет.
Отметим, что, по мнению экспертов, тот факт, что в результате столкновения он вылетел через лобовое стекло. Означает, что водитель не был пристегнут, что является прямым нарушением правил дорожного движения.



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