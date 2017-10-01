В Одессе автомобиль протаранил светофор

Впрочем, как выяснилось, вины водителя этого «автотарана» в происшедшем нет.

По информации ГУНП, на пересечении улиц Канатной и Большой Арнаутской автомобиль БМВ, идущий по Канатной врезался в идущий по Большой Арнаутской «Мерседес».

В результате от удара «Мерседес» выбросило с дороги и он буквально снес столб светофора.

При этом серьезно пострадал водитель «БМВ», который госпитализирован.

По предварительной информации, именно он и стал виновником столкновения, поскольку пытался проскочить под запрещающий знак светофора.