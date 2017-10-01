В Одессе автомобиль протаранил светофор

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Впрочем, как выяснилось, вины водителя этого «автотарана» в происшедшем нет.
По информации ГУНП, на пересечении улиц Канатной и Большой Арнаутской автомобиль БМВ, идущий по Канатной врезался в идущий по Большой Арнаутской «Мерседес».
В результате от удара «Мерседес» выбросило с дороги и он буквально снес столб светофора.
При этом серьезно пострадал водитель «БМВ», который госпитализирован.
По предварительной информации, именно он и стал виновником столкновения, поскольку пытался проскочить под запрещающий знак светофора.