ИЗ ДЕБЮТАНТОК – В ЛАУРЕАТЫ

Студентка факультета социального права НУ «ОЮА» Тамара Гладкая победила на Всеукраинском Конкурсе журналистских материалов на гендерную тематику. На этот конкурс, который провел Волынский пресс-клуб, поступило 67 работ, освещающих проблемы равенства прав и возможностей женщин и мужчин в обществе. Самое удивительное, что статья, получившая столь высокую оценку, - первый журналистский опыт студентки нашего университета.

Этому успеху способствовал давний интерес Тамары Гладкой к вопросам гендерного равенства. И не только на уровне теории. Тамара активно участвует в молодежном активистском движении. В этом году при поддержке Украинского Женского Фонда она реализовала собственный просветительский проект «Слова, которые убивают», направленный на противодействие психологическому насилию.

Этот проект способствовал знакомству Тамары с заместителем редактора газеты «Порто-франко» Александром Галясом, который поддержал ее первые опыты на журналистском поприще.



- Сегодня мало кто из начинающих авторов интересуется социальными проблемами, а главное, разбирается в них, - говорит А.Галяс. – В этом плане Тамара Гладкая - редкое исключение. Кроме того, она обладает удивительным как для начинающего автора чувством слова, умеет излагать свои мысли в острой и интересной форме.

Статья, которую Тамара отправила на Всеукраинский конкурс, была посвящена дискриминации мужчин. К этой теме журналисты обращаются крайне редко, хотя у мужчин тоже немало проблем, включая домашнее насилие. Статья, названная «Мужчины в тисках патриархата», после ее публикации вызвала такое количество откликов, что им пришлось посвятить отдельный материал. Необычность темы, ее социальная значимость. нестандартность подхода и реакция читателей, возможно, и стали теми факторами, которые склонили мнение авторитетного жюри в пользу нашей землячки.

Сейчас Тамара возглавляет социальное направление деятельности общественной организации «Синергия». Волонтерская работа дает поводы для новых публикаций.