В Одесской области нашли артснаряды Второй мировой войны

Три артснаряда калибра 152 мм времен Второй мировой войны обнаружили возле села Жеребково Ананьевского района. Как сообщила пресс-служба ГСЧС в Одесской области, на место происшествия вызвали пиротехническую группу. Боеприпасы изъяли и обезвредили.