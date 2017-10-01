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  • Просмотров: 72
  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

В Одесской области нашли артснаряды Второй мировой войны

Категория: Новости

В Одесской области нашли артснаряды Второй мировой войны

Три артснаряда калибра 152 мм времен Второй мировой войны обнаружили возле села Жеребково Ананьевского района. Как сообщила пресс-служба ГСЧС в Одесской области, на место происшествия вызвали пиротехническую группу. Боеприпасы изъяли и обезвредили.



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