Подростка-беглеца нашели в Чернигове

Трое суток в г. Подольск разыскивали 15-летнего подростка, который сбежал из приемной семьи. Впоследствии его задержали в г. Чернигов местные правоохранители.

Подольские полицейские получили сообщение от матери о том, что ее приемный сын после занятий в школе не вернулся домой. Проверка показала, что в данной семье воспитывается семь приемных детей, все они положительно отзываются о своих родителях.

«Как оказалось, это уже третий случай, когда мальчик уходит из дома. Для своих странствий он почему-то выбирал октябрь: два предыдущих раза он уходил из дома в этот осенний месяц», - сообщил начальник Подольского ОП Николай Пищанский.

Через трое суток в дежурную часть Подольского ОП поступило сообщение от черниговских коллег о задержании разыскиваемого мальчика. Ребенок рассказал, что направлялся к родственникам в Краснодарский край, но «пошел не в том направлении». Полицейские доставили беглеца домой.