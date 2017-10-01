На улице еще пока не ощущается настоящая осень, а в Одесском регионе предусмотрительно началась активная подготовка к снегопадам. В этих целях привлекается 370 единиц снегоуборочной техники.

Из находящейся в распоряжении ведомства снегоуборочной техники, 77 единиц требуют небольшого ремонта. Как утверждают сами коммунальщики суровая зима может принести больше всего неудобств жителям Раздельнянского, Захаровского, Болградского и Ананьевского районов — туда распределено менее всего снегоуборочных машин.

В случае возникновения ЧС, как это в Одесской бывает не реже чем раз в четыре года, Облавтодор готов привлечь дополнительные 36 машин, которые находятся в распоряжении ГСЧС, железнодорожников и военных.