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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

В Одесском регионе предусмотрительно началась активная подготовка к снегопадам

Категория: Новости

В Одесском регионе предусмотрительно началась активная подготовка к снегопадам

На улице еще пока не ощущается настоящая осень, а в Одесском регионе предусмотрительно началась активная подготовка к снегопадам. В этих целях привлекается 370 единиц снегоуборочной техники.
Об этом сообщает руководство Облавтодора.

Из находящейся в распоряжении ведомства снегоуборочной техники, 77 единиц требуют небольшого ремонта. Как утверждают сами коммунальщики суровая зима может принести больше всего неудобств жителям Раздельнянского, Захаровского, Болградского и Ананьевского районов — туда распределено менее всего снегоуборочных машин.

В случае возникновения ЧС, как это в Одесской бывает не реже чем раз в четыре года, Облавтодор готов привлечь дополнительные 36 машин, которые находятся в распоряжении ГСЧС, железнодорожников и военных.



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