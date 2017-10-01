На Пушкинской впервые за десять лет взялись наносить разметку

Накануне ночью сотрудники СМЭП начали наносить на Пушкинской дорожную разметку.

Как сообщил вице-мэр Андрей Котляр, последний раз разметка на эту знаменитую улицу наносилась 15 лет назад –в 2002 году.

При этом тогда разметку наносили обычной краской, из-за чего она быстро стерлась. Теперь же, по словам чиновника, используют высокоустойчивую спецкраску.

Пока коммунальщики раскрасили только небольшой участок улицы – между Привокзальной площадью и Большой Арнаутской.

Поэтому Андрей Котляр предупредил, что работы будут проводится каждую ночь. До тех пор, пока не покроют разметкой всю проезжую часть Пушкинской.