 
Информация к новости
  • Просмотров: 201
  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

На Пушкинской впервые за десять лет взялись наносить разметку

Категория: Новости


Накануне ночью сотрудники СМЭП начали наносить на Пушкинской дорожную разметку.

Как сообщил вице-мэр Андрей Котляр, последний раз разметка на эту знаменитую улицу наносилась 15 лет назад –в 2002 году.

При этом тогда разметку наносили обычной краской, из-за чего она быстро стерлась. Теперь же, по словам чиновника,  используют высокоустойчивую  спецкраску.

Пока коммунальщики раскрасили только небольшой участок улицы – между Привокзальной площадью и Большой Арнаутской.

Поэтому Андрей Котляр предупредил, что работы будут проводится каждую ночь. До тех пор, пока не покроют разметкой всю проезжую часть Пушкинской.

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 