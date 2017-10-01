В Одессе в мусоре нашли целый склад боеприпасов

Более полутора сотен патронов были обнаружены патрульными полицейскими возле мусорного контейнера в Суворовском районе Одессы.

По информации ГУНП, в восьми коробках были обнаружены патроны калибра 7,62мм и пятнадцать патронов калибра 9 мм.

По факту находки начато уголовное производство по статье «незаконное обращение с оружием и боеприпасами».

Кто и зачем решил таким образом избавиться от боеприпасов, пока непонятно.

Отметим, что патроны калибра 7,62 являются одним из основных видов боеприпасов для ряда модификаций автомата Калашникова, который по-прежнему является основным видом стрелкового оружия украинской армии.